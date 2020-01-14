Це вам не забавки! Одна з машинок була продана за $9139.

Масштабні моделі британської фірми Matchbox ніколи не користувались особливою популярністю серед колекціонерів, оскільки не відрізняються повною деталізацією. Та колекція Саймона Хоупа виявилась настільки особливою, що йому вдалось розпродати дві третини своїх машинок. І виручити за них чималі гроші.

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Переважна більшість автомоделей Matchbox представлена у двох масштабах: 1:75 та 1:64. Які саме моделі були в колекції Саймона Хоупа – видання The Classic Cars Journal​​​​​​ не повідомляє, однак, очевидно, що зараз вони мають значно вищу цінність, через свій вік, рідкість та стан. Свою колекцію він почав збирати шістдесят років тому, тож в його зібранні були справді унікальні на сьогодні екземпляри. Найдорожчу модельку Саймону вдалось продати за шалену суму в 9139 доларів.

Сам 68-річний Саймон займається аукціонним бізнесом і працює на H&H Classics. Через нього проходять і справжні класичні предмети – машини, мотоцикли, літальні апарати, килими та інший антикваріат.

Хоуп каже, що першим автомобілем від Matchbox у його житті була іграшка, подарована йому на його другий день народження. До першого класу школи батьки продовжували купувати йому машинки Matchbox, причому, на відміну від більшости хлопчиків, Саймон не бавився з іграшками, а виставляв їх на полиці. Коли в нього почали з’являтись кишенькові гроші, він почав сам купувати собі модельки.

“Я просто відкривав коробку, виймав модель, оглядав її, можливо, пару разів проводив по столу чи підлозі і негайно клав назад у коробку”, – пригадує Саймон. Уся його колекція перебуває у неймовірно гарному стані і, що важливо для колекціонерів, в оригінальній упаковці. Серед них є справді рідкісні моделі, хоча Хоуп спеціально не вишукував їх – просто свого часу купував ті, що йому подобались.

Фото: моделі Matchbox та Саймон Хоуп / The Classic Cars Journal

Рішення про продаж колекції Саймон прийняв після того, як у його будинку закінчився вільний простір для зберігання машинок – експозиція займала три кімнати. А для продажу машинок знадобилось аж три аукціони. Портал The Classic Cars Journal повідомляє, що загальна вартість проданих лотів перевищила 390 тисяч доларів. Найціннішим лотом стала модель вантажівки ERF Dropside, продана за 9139 доларів. Цікаво, що у Саймона залишилось ще близько 1500 моделей, з якими він поки не хоче розлучатись.

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