Греческий предприниматель Димитриос Анифантакис приобрел 100% акций швейцарской компании Glusco Energy S.A., которая владеет более 100 автозаправочными станциями и 4 нефтебазами в Украине. Соглашение с израильским бизнесменом Нисаном Моисеевым, которому принадлежала топливная сеть, было заключено в конце октября 2021 года, его сумма не разглашается.

Новый владелец сети АЗС Glusco является гражданином Греции и работает в сфере глобальной торговли энергоресурсами уже более 30 лет. Он занимал руководящие должности высшего уровня в таких компаниях как: Litasco, BP plc, Cargill SA, Motor Oil Hellas и других. Сейчас господин Анифантакис является членом совета директоров Motor Oil Hellas, крупнейшей греческой нефтеперерабатывающей группы, которая владеет одним из самых современных НПЗ в мире и около 1500 АЗС в Греции и за рубежом. Кроме того, Димитриос управляет собственным широким портфелем компаний в энергетическом бизнесе и в сфере недвижимости как в своей стране, так и за ее пределами.

Кстати Socar опроверг слухи о покупке Glusco

“Украинский топливный рынок довольно сложный, и из-за этого он и интересен мне, – отметил Димитриос, – Я считаю, что у компании отличная инфраструктура и хорошие перспективы развития. Мы планируем провести ее модернизацию в соответствии с международными стандартами. В фокусе нашего внимания в первую очередь будут поддержание отличного клиентского сервиса и высокого качества нефтепродуктов, а также внедрение европейских инноваций”.

Господин Анифантакис также добавил, что хорошо знаком с украинским укладом жизни и традициями, потому что уже около 30 лет женат на украинке и имеет с ней трех сыновей. “Я уважаю украинские культурные ценности и имею желание строить социально ответственный и устойчивый бизнес в этой стране”.