Грецький підприємець Дімітріос Аніфантакіс придбав 100% акцій швейцарської компанії Glusco Energy S.A., яка володіє понад 100 автозаправними станціями та 4 нафтобазами в Україні. Угоду із ізраїльським бізнесменом Нісаном Моїсеєвим, якому належала паливна мережа, було укладено наприкінці жовтня 2021 року, її сума не розголошується.

Новий власник мережі АЗС Glusco є громадянином Греції та працює у сфері глобальної торгівлі енергоресурсами вже більше 30 років. Він займав керівні посади вищого рівня у таких компаніях як: Litasco, BP plc, Cargill SA, Motor Oil Hellas та інших. Наразі пан Аніфантакіс є членом Ради директорів Motor Oil Hellas, найбільшої грецької нафтопереробної групи, яка володіє одним із найсучасніших НПЗ у світі та близько 1500 АЗС у Греції та за кордоном. Крім того, Дімітріос керує власним широким портфелем компаній в енергетичному бізнесі та у сфері нерухомості як у своїй країні, так і за її межами.

До речі Socar спростував чутки про купівлю Glusco

“Український паливний ринок досить складний, та через це він і цікавий для мене, - зазначив Дімітріос, – Я вважаю, що у компанії відмінна інфраструктура та хороші перспективи розвитку. Ми плануємо провести її модернізацію відповідно до міжнародних стандартів. У фокусі нашої уваги у першу чергу будуть підтримання відмінного клієнтського сервісу та високої якості нафтопродуктів, а також впровадження європейських інновацій”.

Пан Аніфантакіс також додав, що добре знайомий з українським укладом життя та традиціями, бо вже біля 30 років одружений з українкою і має із нею трьох синів. “Я поважаю українські культурні цінності та маю бажання будувати соціально відповідальний та стійкий бізнес у цій країні”.