Державна нафтова компанія Азербайджану Socar спростовувала інформацію про придбання мережі АЗК Glusco в Україні.

"Недавні повідомлення ЗМІ про придбання Socar АЗС Glusco в Україні не відповідають дійсності", – це весь текст повідомлення, опублікованого на сайті азербайджанської компанії 10 липня.

Крім того, в п'ятницю, 9 липня, секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данилов на своїй сторінці в Facebook заявив, що інформація про "нібито покупку мережі автозаправних станцій, яка належить Віктору Медведчуку, однією з комерційних структур", є неправдивою.

Примітно, 11 липня, Державна фіскальна служба спільно зі Службою безпеки провела комплекс одночасних слідчих дій на 106 АЗС мережі Glusco в 15 регіонах країни.

За результатами огляду правоохоронці встановили і зафіксували відсутність діяльності АЗС. "Доступ до заправних колонок обмежено. У разі встановлення будь-які неправомірні дії з боку порушників буде оцінено належним чином", – сказано в повідомленні ДФС.

Сама мережа "Глуско" в той же день випустила повідомлення про те, що зміна власника неможлива через арешт корпоративних прав. "На сьогодні діє заборона на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб щодо внесення будь-яких реєстраційних змін стосовно компаній групи, включаючи зміну складу учасників (власників) підприємств групи", – йдеться в повідомленні компанії.

Тим часом, у повідомленнях нічого не сказано про Glusco Energy S.A., яка є власником корпоративних прав на українські активи. При цьому, за інформацією ЗМІ, новим власником Glusco Energy S.A замість Нісана Моїсеєва стала Олена Перрін – акціонер Maddox, одного з ключових азербайджанських нафтотрейдерів, представлених і в Україні.

Раніше джерела в азербайджанських нафтових колах повідомили, що новим власником мережі автозаправних станцій Glusco стане компанія Socar New Energy Ltd (SNE), зареєстрована на Кіпрі, яка вже стала власником 100% Glusco Energy SA. "Довго підбирали структуру для цієї угоди, зупинилися в підсумку на Socar New Energy Ltd", – повідомив топ-менеджер торговельної структури з Азербайджану. За його словами, угода передбачає викуп 100% участі в Glusco Energy, про що в найближчим часом буде запис у реєстраційних документах кіпрської компанії.