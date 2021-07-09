Новим власником мережі автозаправних станцій Glusco стала компанія Socar New Energy Ltd (SNE), зареєстрована на Кіпрі.

Про це повідомили джерела в азербайджанських нафтових колах українському виданню enkorr. "Довго підбирали структуру для цієї угоди, зупинилися в підсумку на Socar New Energy Ltd", – повідомив топ-менеджер трейдерської структури з Азербайджану.

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За його словами, угода передбачає викуп 100% участі в Glusco Energy, про що найближчим часом буде запис у реєстраційних документах кіпрської компанії. "Угоду вже завершено", – заявило джерело.

Тим часом, для початку роботи в Україні Socar New Energy повинна тепер отримати дозвіл Антимонопольного комітету України. Згідно європейського законодавства, Socar також належить формально дістати схвалення антимонопольних органів Грузії, Туреччини й ще кількох країн, де Socar веде діяльність.

"Заяву в Антимонопольний комітет України має бути подано протягом найближчих десяти днів, у другій декаді липня", – розповів співрозмовник видання.

Мережу Glusco сформовано на базі роздрібного бізнесу компанії "Роснафта", який у 2016 році викупив міжнародний трейдер Proton Energy Group S.A. через споріднену Glusco Energy S.A.. На сьогодні мережа налічує 126 АЗС і шість нафтобаз. Також компанія здійснює заправку літаків у столичних аеропортах "Бориспіль" і "Київ".

У середині березня Proton Energy Group S.A. заявила про вимушене зупинення постачань пального "Роснафти" в Україну через політичний тиск. У квітні трейдер Coral Energy повідомив, що стане новим експортером ресурсів "Роснафти". Однак у травні про укладення контракту з "Роснафтою" заявив Socar, розпочавши постачання в кінці травня. Новим власником контракту з "Роснафтою" стала Socar New Energy, яку було створено спеціально під цей проект.