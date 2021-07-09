Новым владельцем сети автозаправочных станций Glusco стала компания Socar New Energy Ltd (SNE), зарегистрированная на Кипре.

Об этом сообщили источники в азербайджанских нефтяных кругах украинскому изданию enkorr. "Долго подбирали структуру для этого соглашения, остановились в итоге на Socar New Energy Ltd", – сообщил топ-менеджер трейдерской структуры из Азербайджана.

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По его словам, соглашение предусматривает выкуп 100% участия в Glusco Energy, о чем в ближайшее время будет запись в регистрационных документах кипрской компании. "Соглашение уже завершено", – заявил источник.

Между тем, для начала работы в Украине Socar New Energy должна теперь получить разрешение Антимонопольного комитета Украины. Согласно европейскому законодательству, Socar также принадлежит формально получить одобрение антимонопольных органов Грузии, Турции и еще нескольких стран, где Socar ведет деятельность.

"Заявление в Антимонопольный комитет Украины должно быть подано в течение ближайших десяти дней, во второй декаде июля", – рассказал собеседник издания.

Сеть Glusco сформирована на базе розничного бизнеса компании "Роснефть", который в 2016 году выкупил международный трейдер Proton Energy Group S.A. через родственную Glusco Energy S.A .. На сегодня сеть насчитывает 126 АЗС и шесть нефтебаз. Также компания осуществляет заправку самолетов в столичных аэропортах "Борисполь" и "Киев".

В середине марта Proton Energy Group S.A. заявила о вынужденном приостановлении поставок горючего "Роснефти" в Украину из-за политического давления. В апреле трейдер Coral Energy сообщил, что станет новым экспортером ресурсов "Роснефти". Однако в мае о заключении контракта с "Роснефтью" заявил Socar, начав поставки в конце мая. Новым владельцем контракта с "Роснефтью" стала Socar New Energy, которая была создана специально под этот проект.