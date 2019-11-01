На этот раз – по случаю Хэллоуина.
Рекламщики BMW и Mercedes-Benz поупражнялись в остроумии, обменявшись взаимными шпильками накануне Дня всех святых.
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Американское подразделение BMW поздравило коллег из Mercedes-Benz с подколом:
Сейчас время, когда каждый автомобиль может надеть костюм своего улюблегого супергероя. Счастливого Хэллоуина
Mercedes не замедлил с ответом. Менее, чем через час под публикацией появился комментарий:
"Очень хороший [костюм], BMW USA. И действительно очень страшный. Особенно вот эта решетка радиатора..."
Что называется, наступили на мозоль - большие решетки на последних баварских моделях вызвали неоднозначную реакцию со стороны поклонников марки и позволяют зубоскалить соперникам. Не сомневаемся, что точка в этом противостоянии еще не поставлена.
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Now every car can dress up as its favorite superhero. @MercedesBenzUSA #HappyHalloween from #BMW
Now every car can dress up as its favorite superhero.
@MercedesBenzUSA #HappyHalloween from #BMW
Now every car can dress up as its favorite superhero. @MercedesBenzUSA #HappyHalloween from #BMW