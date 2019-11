На этот раз – по случаю Хэллоуина.

Рекламщики BMW и Mercedes-Benz поупражнялись в остроумии, обменявшись взаимными шпильками накануне Дня всех святых.

Американское подразделение BMW поздравило коллег из Mercedes-Benz с подколом:

Сейчас время, когда каждый автомобиль может надеть костюм своего улюблегого супергероя. Счастливого Хэллоуина

MercedesBenzUSA от BMW.

Mercedes не замедлил с ответом. Менее, чем через час под публикацией появился комментарий:

"Очень хороший [костюм], BMW USA. И действительно очень страшный. Особенно вот эта решетка радиатора..."

Nice one, @BMWUSA. That’s a really scary costume! Especially that radiator grille... — Daimler AG (@Daimler) 31 октября 2019 г.

Что называется, наступили на мозоль - большие решетки на последних баварских моделях вызвали неоднозначную реакцию со стороны поклонников марки и позволяют зубоскалить соперникам. Не сомневаемся, что точка в этом противостоянии еще не поставлена.

