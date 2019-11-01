Цього разу – з нагоди Геловіна.

Рекламщики BMW та Mercedes-Benz повправлялись у дотепності, обмінявшись взаємними шпильками напередодні Дня всіх святих.

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Американський підрозділ BMW привітав колег з Mercedes-Benz з підколом:

Зараз час, коли кожен автомобіль може вдягнути костюм свого улюблегого супергероя. Щасливого Геловіна MercedesBenzUSA від BMW.

Mercedes не забарився із відповіддю. Менш, ніж через годину під публікацією з’явився коментар:

“Дуже гарний [костюм], BMW USA. І справді дуже страшний. Особливо ось ця решітка радіатора...”

Nice one, @BMWUSA. That’s a really scary costume! Especially that radiator grille... — Daimler AG (@Daimler) 31 октября 2019 г.



Що називається, наступили на мозоля – великі ґрати на останніх баварських моделях викликали неоднозначну реакцію з боку шанувальників марки і дозволяють зубоскалити суперникам. Не сумніваємось, що крапку у цьому протистоянні ще не поставлено.

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