Компания Volta работает на рынке с 2010 года, имея разветвленную сеть бесплатных зарядных станций типа L2. Вместе с новым десятилетием пришло время для апгрейда.

В течение следующего года Volta обещает поставить первые 150 скоростных электрических колонок нового типа, несколько из них уже открыты для пользователей в Норфолке, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Чикаго и Вашингтоне.

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В городе Норфолк находится штабквартира Volta, именно оттуда и начался процесс появления новой сети более мощных зарядных станций. Новые суперчарджеры Volta DCFC предлагают скорость от 50 кВт до 100 кВт по стандарту CCS. Этот формат поддерживают автомобили марок Jaguar, Volkswagen Group, Renault, General Motors, BMW, Daimler, Ford, FCA, Kia, и Hyundai. А вот у Tesla в США такого зарядного порта нет, в европейской спецификации они есть.

Портал Electrek сообщает, что бесплатная “сессия” на зарядной станции “Вольта” для пользователя может длиться не больше 30 минут. После этого владелец электрокара может или “сняться с крючка”, или заплатить по тарифу за дальнейшее пользование. Впрочем, по расчетам Volta, суперчарджер за полчаса обеспечит запас хода примерно в 280 км, что не так уж и мало. Прейскурант за пользование суперчарджерами не объявлен.

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