Компанія Volta працює на ринку з 2010 року, маючи розгалужену мережу безкоштовних зарядних станцій типу L2. Разом з новим десятиліттям прийшов час для апгрейду.

Протягом наступного року Volta обіцяє поставити перші 150 швидкісних електричних колонок нового типу, кілька з них вже відкриті для користувачів у Норфолку, Лос-Анджелесі, Сан-Франциско, Чікаго та Вашингтоні.

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В місті Норфолк розташована штабквартира Volta, саме звідти й розпочався процес появи нової мережі потужніших зарядних станцій. Нові суперчарджери Volta DCFC пропонують швидкість від 50 кВт до 100 кВт за стандартом CCS. Цей формат підтримують автомобілі марок Jaguar, Volkswagen Group, Renault, General Motors, BMW, Daimler, Ford, FCA, Kia, та Hyundai. А от у Tesla в США такого зарядного порту немає, у європейській специфікації вони є.

Портал Electrek повідомляє, що безкоштовна “сесія” на зарядній станції “Вольта” для користувача може тривати не більше 30 хвилин. Після цього власник електрокара може або “знятись з гачка”, або заплатити за тарифом за подальше користування. Втім, за розрахунками Volta, суперчарджер за півгодини забезпечить запас ходу приблизно у 280 км, що не так вже й мало. Прейскурант за користування суперчарджерами не оголошений.

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