Он станет идеологическим продолжением языка дизайна, продемонстрированного на концепте кроссовера QX Inspiration.

Вслед за QX Inspiration, показанным на автосалоне в Детройте, компания Infiniti готовится представить концепт Qs, который станет прообразом электрического седана.

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Дебют концептуального электрического кроссовера Infiniti QX Inspiration запомнился казусом с неудачным стартом – он застыл на коротком пути к подиуму. Позже презентация все же состоялась по плану, однако оставила неприятный осадок. Премиум-бренд Nissan не теряет энтузиазма и готовится ко второй попытке в Шанхае с концептуальным седаном Qs.

Фото: концепт Infiniti QX Inspiration / Сarscoops

О новинке пока известно немного. Infiniti сообщат, что интерьер будет минималистичным, с четко зонированным местом водителя, а пассажирское пространство будет выполнено в формате лаунж-зоны.

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