Він стане ідеологічним продовженням мови дизайну, продемонстрованої на концепті кросовера QX Inspiration.

Слідом за QX Inspiration, показаним на автосалоні у Детройті, компанія Infiniti готується презентувати концепт Qs, що стане прообразом електричного седану.

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Дебют концептуального електричного кросовера Infiniti QX Inspiration запам’ятався казусом з невдалим стартом – він закляк на короткому шляху до подіуму. Пізніше презентація все ж відбулась за планом, однак залишила неприємний осад. Преміум-бренд Nissan не втрачає ентузіазму і готується до другої спроби у Шанхаї з концептуальним седаном Qs.

Фото: концепт Infiniti QX Inspiration / Сarscoops

Про новинку поки що відомо небагато. Infiniti повідомля, що інтер'єр буде мінімалістичним, з чітко зонованим місцем водія, а пасажирський простір буде виконаний у форматі лаунж-зони.

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