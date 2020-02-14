Высокотехнологичный концепт Rosenbauer CFT был представлен лишь в прошлом году, а для него уже нашлась работа.

Rosenbauer CFT (Concept Fire Truck) оказался не просто шоукаром от крупнейшего в мире производителя пожарных машин из Австрии. Его будут использовать для настоящих экстренных вызовов пожарные округа Голливуд.

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Концепт CFT был представлен в 2016 году, после чего отправился в турне по крупным городам Европы. По его окончании был переправлен через океан, чтобы стать на службу в пожарной станции вблизи Сан-Франциско, в округе Менло Парк. В последний момент сделка сорвалась. Возможно, местный пожарный департамент не нашел для этого средств. Грузовик оценивался в 1,1 миллиона долларов.

Фото: пожежно-рятувальна електрична вантажівка Rosenbauer CFT / Rosenbauer

А вот в Голливуде деньги нашлись, местные пожарные станции получат 82 такие машины от Rosenbauer. Для работы производитель докомплектует машину специальным оборудованием, определенным департаментом. Электрокар получит батарею на 100 киловатт-часов и дизельный мотор BMW в качестве электрогенератора. Среди других особенностей машины – компактные габариты и маневренность, благодаря поворотным задним колесам.

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