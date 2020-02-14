Високотехнологічний концепт Rosenbauer CFT був представлений лиш минулого року, а для нього вже знайшлась робота.

Rosenbauer CFT (Concept Fire Truck) виявився не просто шоукаром від найбільшого у світі виробника пожежних машин з Австрії. Його використовуватимуть для справжніх екстренних викликів вогнеборці окргугу Голлівуд.

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Концепт CFT був представлений у 2016 році, після чого вирушив у турне великими містами Європи. По його закінченні, був переправлений через океан, щоб стати до служби у пожежній станції поблизу Сан-Франциско, в окрузі Менло Парк. В останню мить угода зірвалась. Можливо, місцевий пожежний департамент не знайшов для цього коштів. Вантажівка оцінювалась у 1,1 мільйона доларів.

Фото: пожежно-рятувальна електрична вантажівка Rosenbauer CFT / Rosenbauer

А от у Голлівуді гроші знайшлись, місцеві пожежні станції отримають 82 такі машини від Rosenbauer. Для роботи виробник докомплектує машину спеціальним обладнанням, визначеним департаментом. Електрокар отримає батарею на 100 кіловат-годин та дизельний мотор BMW у якості електрогенератора. Серед інших особливостей машини – компактні габарити та маневреність, завдяки поворотним заднім колесам.

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