Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) сообщает, что FCA платила дилерам за ложные данные о продажах в течение пяти лет.

По информации американски регуляторов, концерн Fiat Chrysler в течение 5 лет обманывал своих инвесторов, завышая ежемесячные показатели продаж с 2012 по 2016 год.

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Концерн согласился оплатить гражданский штраф и прекратить нарушение правил, однако не признал и не опроверг обвинения агентства по ценным бумагам, сообщает Autoblog. Зато Fiat-Chrysler заявила, что пересмотрела и усовершенствовала свои процедуры отчетности о продажах. Также компания отметила, что штраф не будет иметь большого влияния на финансовую отчетность и особых убытков не принесет.

Агентство отмечает, что автопроизводитель похвастался длительным приростом продаж, аж до 2016 года, хотя на самом деле с сентября 2013 года показатели снижались. Когда компания раскрыла информацию о показателях продаж в 2016 году, она заявила, что значительное количество автомобилей было отправлено ​​корпоративным покупателям парка, например, прокатным конторам, но эти машины не были зафиксированы как продажи.

Компания Fiat Chrysler заявила, что теперь регистрирует продажи, как только транспортные средства поставляются клиентам. Также были приняты меры для того, чтобы оперативно фиксировать в базе отмененные соглашения.

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