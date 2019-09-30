Комісія з цінних паперів та бірж (SEC) повідомляє, що FCA платила дилерам за неправдиві дані про продажі впродовж п'яти років.

За інформацією американськи регуляторів, концерн Fiat Chrysler впродовж 5 років дурив своїх інвесторів, завищуючи щомісячні показники продажів з 2012 по 2016 рік.

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Концерн погодився сплатити цивільний штраф і припинити порушення правил, однак не визнав і не спростував звинувачення агентства з цінних паперів, повідомляє Autoblog. Натомість Fiat-Chrysler заявила, що переглянула та вдосконалила свої процедури звітування про продажі. Також компанія зазначила, що штраф не матиме великого впливу на фінансову звітність і особливих збитків не завдасть.

Агентство зазначає, що автовиробник похвалився тривалим приростом продажів, аж до 2016 року, хоча насправді з вересня 2013 року показники знижувались. Коли компанія розкрила інформацію про показники продажів у 2016 році, вона заявила, що значна кількість автомобілів була відправлена корпоративним покупцям парку, наприклад, прокатним конторам, але ці машини не були зафіксовані як продажі.

Компанія Fiat Chrysler заявила, що тепер реєструє продажі, як тільки транспортні засоби поставляються клієнтам. Також було вжито заходів для того, щоб оперативно фіксувати в базі скасовані угоди.

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