По результатам исследования, корейские бренды обогнали всех других по безпроблемности. Топ-брендом второй год подряд названа марка Genesis.

Аналитическое агентство J.D. Power объявило лидеров нынешнего рейтинга надежности автомобилей. Genesis, Kia и Hyundai оказались лучше остальных брендов.

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Рейтинг был составлен на основе данных о проблемах, на которые жаловались водители в течение первых трех месяцев владения. Меньше обращений было от владельцев автомобилей Genesis – на каждые 100 машин их зафиксировано 63. Второе место у Kia, а замыкает тройку лидеров Hyundai.

Внизу рейтинга оказалась немецкая троица: Mercedes, Audi и BMW, компанию которым составляют Volvo и Volkswagen. На самом дне – Land Rover и Jaguar.

Эксперт J.D. Power Дэйв Сарджент считает, что автопроизводителям следует уделять особое внимание мультимедийным системам и ассистентам вождения. На сегодняшний день именно корейские бренды являются лидерами в этих сферах, чем и объясняется их первенство в рейтинге качества и надежности. В то же время эксперт отметил тенденцию к улучшению информационно-развлекательных систем у всех брендов по сравнению с прошлым годом. В целом же процент жалоб на новые автомобили за последние десять лет снизился на 14%.

Самые распространенные проблемы, из-за которых владельцы новых автомобилей обращаются на сервис, можно разделить на несколько категорий. Первая – локальные проблемы, вроде выхода из строя фары. Вторая – проблемы с голосовым управлением. Третья – переоценка водителем возможности полуавтономных систем управления.

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