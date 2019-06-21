За результатами дослідження, корейські бренди обігнали всіх інших за безпроблемністю. Топ-брендом другий рік поспіль названо марку Genesis.

Аналітичне агентство J.D. Power оголосило лідерів цьогорічного рейтингу надійності автомобілів. Genesis, Kia і Hyundai виявились кращими за решту брендів.

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Рейтинг був складений на основі даних про проблеми, на які скаржились водії протягом перших трьох місяців володіння. Найменше звернень було від власників автомобілів Genesis – на кожні 100 машин їх зафіксовано 63. Друге місце у Kia, а замикає трійку лідерів Hyundai.

Внизу рейтингу опинилась німецька трійця: Mercedes, Audi та BMW, компанію яким складають Volvo і Volkswagen. На самому дні – Land Rover та Jaguar.

Експерт J.D. Power Дейв Сарджент вважає, що автовиробникам слід приділяти особливу увагу мультимедійних систем і асистентам водіння. На сьогоднішній день саме корейські бренди є лідерами в цих сферах, чим і пояснюється їх першість в рейтингу якості та надійності. В той же час експерт відзначив тенденцію до поліпшення інформаційно-розважальних систем у всіх брендів, порівняно з минулим роком. В цілому ж відсоток скарг на нові автомобілі за останні десять років знизився на 14%.

Найпоширеніші проблеми, через які власники нових автомобілів звертаються на сервіс, можна поділити на кілька категорій. Перша – локальні проблеми, на кшталт виходу з ладу фари. Друга – проблеми з голосовим управлінням. Третя – переоцінка водієм можливості напівавтономних систем управління.

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