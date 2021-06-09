Итальянский фестиваль Motor Valley Fest возвращается. В программе: гонки, выставки, конференции и много еды.

Made in Italy и Motor Valley станут первыми крупными автомобильными мероприятиями, которые пройдут в Европе в этом году. В 2020-м фестиваль Motor Valley состоялся в онлайн-формате из-за паники вокруг коронавирусной инфекции, а теперь его можно будет наблюдать и в цифре, и вживую.

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В начале июля Италия сосредоточится на Модене: здесь пройдет серия гонок, в которых примут участие Ferrari, Maserati, Ducati, Lamborghini, Dallara и Energica. Сами заезды состоятся 2, 3 и 4 июля, в том числе на трассе Мизано Адриатико, где гонщики поборются за кубок GT World Challenge Europe. Также соревнования можно будет посмотреть на треке в итальянской Имоле.

Также вспомним Cavallino Classic – эксклюзивное мероприятие, организованное компанией Canossa Events. Со 2 по 4 июля будут выставлены коллекционные автомобили, выпущенные до 1975 года.

Новинка этого года – преобразование парка Нови-Сад в "Моторную арену". На огромной территории пройдут выставки и тематические мероприятия, в которых примут участие все бренды Motor Valley. Также ожидаются выступления министра иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, главы региона Эмилия-Романья Стефано Боначчини, президента ICE Карло Ферро, главного исполнительного директора Lamborghini Стефана Винкельмана, генерального директора Ducati и многих других.

В программе не только автомобильные тусовки и гонки – для гостей также организуют фотовыставки, кулинарные мастер-классы, дегустацию блюд национальной кухни и вина.