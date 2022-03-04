390 конфискованных на границах Закарпатья авто передали на нужды ВСУ.

Автомобили, конфискованные за нарушение таможенного законодательства, закарпатские таможенники решили передать в ВСУ и территориальную оборону ВСУ.

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Об этом сообщила спикер Закарпатской таможни Виктория Сенгетовская.

Среди них легковые автомобили, грузовые прицепы, полуприцепы. Распределять авто будут по необходимости в подразделения, которые в них нуждаются.