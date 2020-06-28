Китайский концерн BYD, который пытается конкурировать с Tesla за мировое лидерство в производстве электромобилей, планирует официально выйти на европейский рынок.

Для начала компания выбрала Норвегию, где на долю электрокаров приходится 42% продаж новых авто, а количество электромобилей на душу населения признано самым высоким в ​​мире. Об этом говорится в новом выпуске программы "Авто24" на 24 канале.

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И начать эту экспансию компания решила с электрического кроссовера BYD Tang второго поколения в исполнении EV600. Он будет иметь 2 электрических двигателя по 245 сил каждый общей мощностью 490 сил. Такой кроссовер будет набирать сотню за 8,5 секунды и иметь запас хода в 520 километров, который будет обеспечивать батарея на 82 киловатт-часа.

Кроссовер Tang EV600 будет набирать сотню за 8,5 секунды / Фото autohome.com.cn

Название большого СУВа напоминает нам об императорской династии Тан, а дизайн модели разрабатывал бывший дизайнер Audi Вольфганг Эггер.

В Китае машина стоит примерно 285 тысяч юаней, что равняется приблизительно 37 тысячам евро.

Кроссовер Tang EV600 изнутри / Фото autohome.com.cn

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