Китайський концерн BYD, який намагається конкурувати із Tesla за світове лідерство у виробництві електромобілів, планує офіційно вийти на європейський ринок.

Для початку компанія обрала Норвегію, де на долю електрокарів припадає 42% продажів нових авто, а кількість електромобілів на душу населення визнана найвищою у світі. Про це йдеться у новому випуску програми" Авто24" на 24 каналі.

Цікаво Jaguar вразив проєктом електричного гіперкара: неповторний дизайн та надпотужність

І розпочати цю експансію компанія вирішила з електричного кросовера BYD Tang другої генерації у виконанні EV600. Він матиме 2 електричних двигунів по 245 сил кожен загальною потужністю 490 сил. Такий кросовер набиратиме сотню за 8,5 секунд і матиме запас ходу в 520 кілометрів, який забезпечуватиме батарея на 82 кіловат-години.



Кросовер Tang EV600 набиратиме сотню за 8,5 секунд / Фото autohome.com.cn

Назва великого СУВа нагадує нам про імператорську династію Тан, а дизайн моделі розробляв колишній дизайнер Audi Вольфганг Еггер.

В Китаї машина коштує приблизно 285 тисяч юанів, що дорівнює орієнтовно 37 тисячам євро.



Кросовер Tang EV600 зсередини / Фото autohome.com.cn

Також у випуску:

Перші Bugatti Divo з лімітованої партії у 40 машин готові для клієнтів. Її присвятили легендарному гонщику Альберту Діво.

Ford готує до серійного випуску свій електричний пікап F-150.

Дивіться повний випуск програми "Авто24":