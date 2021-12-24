ГАЗ М1 Спорт построили в одном-единственном экземпляре, который не дожил до наших дней. Родстер разгонялся до 142 км/ч.

Единственный в своем роде родстер ГАЗ М1 Спорт 1938 был воспроизведен по архивным фото. Теперь спорткар продают за 88 500 долларов – по цене нового Porsche Cayenne или BMW X5.

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ГАЗ М1 Спорт – экспериментальная модель 30-х годов, выпущенная лишь в одном экземпляре. До наших дней автомобиль не сохранился, поэтому было решено построить его реплику на базе стандартного седана ГАЗ М1. Создали копию Московские мастера.

У родстера – обтекаемый двухместный кузов с длинным капотом и зауженной задней частью. Предусмотрен и мягкий складывающийся верх. В салоне использованы отреставрированные детали стандартного ГАЗ М1.

Спорткар оснащен стандартным 3,3-литровым двигателем от ГАЗ М1 и 3-ступенчатой механической КПП. В седане этот двигатель развивает 50 л.с., но его дополнили двумя карбюраторами Ford, так что мощность несколько выше. Оригинальный автомобиль разгоняли до 142 км/ч.