На корабле произошел пожар, поэтому персонал покинул судно. Что произошло с автомобилями, неизвестно.

Большой грузовой корабль “Sincerity Ace”, построенный в 2009 году, перевозил около 3500 автомобилей Nissan и еще 304 автомобиля других марок из Японии в страны Южной и Северной Америки. Однако накануне Нового года на борту возник пожар, и все члены экипажа покинули судно. Таким образом, горящий корабль плывет самостоятельно, без экипажа и в неизвестном направлении.

Что произошло с автомобилями на борту, пока неизвестно. Скорее всего, корабль утонет вместе с грузом.

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