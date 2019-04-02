Недавно автоконцерн продал марку smart, а вместо нее приобрел умников, которые занимаются разработкой беспилотных систем управления.

Немецкий автомобильный гигант Daimler Trucks выкупил контрольный пакет акций американской компании Torc Robotics, которая ведет разработку программного обеспечения для автономных транспортных средств.

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Штаб-квартира Torc Robotics находится в Вирджинии и насчитывает 120 высококвалифицированных рабочих. Недавно программисты продемонстрировали работу своей системы автономного управления 4-го уровня, благодаря чему и обратили на себя внимание автопроизводителя. Ожидается, что новый член семьи Daimler Trucks поможет немецкому производителю грузовых автомобилей ускорить разработку автономных машин.

"Система 4-го уровня Torc показала, что она работает хорошо как в городских условиях, так и на шоссе в дождь, снег, туман и солнце", – сказал Роджер Нильсен, генеральный директор подразделения Daimler Trucks North America, в состав которого входит популярная марка грузовиков Freightliner. .

Сейчас немецкий автомобильный гигант использует систему автоматического управления 2-го уровня на своих грузовиках. Комплекс помогает водителю при торможении, изменении рядности, управлении и ускорении, однако требует непосредственного участия водителя.

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