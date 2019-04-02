Нещодавно автоконцерн продав марку smart, а замість неї придбав розумників, які займаються розробкою безпілотних систем управління.

Німецький автомобільний гігант Daimler Trucks викупив контрольний пакет акцій американської компанії Torc Robotics, котра веде розробку програмного забезпечення для автономних транспортних засобів.

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Штаб-квартира Torc Robotics знаходиться у Вірджинії і налічує 120 висококваліфікованих робітників. Нещодавно програмісти продемонстрували роботу своєї системи автономного управління 4-го рівня, завдяки чому і звернули на себе увагу автовиробника. Очікується, що новий член родини Daimler Trucks допоможе німецькому виробнику вантажних автомобілів прискорити розробку автономних машин.

“Система 4-го рівня Torc показала, що вона працює добре як у міських умовах, так і на шосе в дощ, сніг, туман і сонце”, – сказав Роджер Нільсен, генеральний директор підрозділу Daimler Trucks North America, до складу якого входить популярна марка вантажівок Freightliner. .

Наразі німецький автомобільний гігант використовує систему автоматичного управління 2-го рівня на своїх вантажівках. Комплекс допомагає водієві при гальмуванні, зміні рядності, керуванні та прискоренні, однак вимагає безпосередньої участі керманича.

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