Боец готовится к чемпионату по борьбе за миску сметаны?

Белый кот из китая прославился в сети своими силовыми упражнениями с автомобилем, которые не стесняется выполнять на людях.

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В соревнованиях стронгменов спортсмены используют различные тяжести, для демонстрации своей силы – перекатывают шины от карьерных грузовиков или тянут на веревке сами эти грузовики. Кажется, один четвероногий пушистик очень серьезно готовится к следующему чемпионату стронгменов. Или стронг-кетов?

Что на самом деле заставило котика так странно себя вести – неизвестно.

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