Боєць готується до чемпіонату з боротьби за миску сметани?

Білий кіт з китаю прославився у мережі своїми силовими вправами з автомобілем, котрі не стидається виконувати на людях.

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У змаганнях стронгменів спортсмени використовують різноманітні важкі речі, для демонстрації своєї сили – перекочують шини від кар’єрних вантажівок чи тягнуть на мотузці самі ці вантажівки. Здається, один чотирилапий пухнастик дуже серйозно готується до наступного чемпіонату стронгменів. Чи стронг-кетів?

Що насправді змусило котика так дивно себа поводити – невідомо.

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