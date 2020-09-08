Офицеру пришлось почувствовать на себе силу голодного козла.

На канале On Demand News появилось забавное видео противоборства животного и офицера при исполнении, снятое на штатный видеорегистратор помощницы шерифа округа Дуглас в штате Джорджия.

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Пока помощница шерифа ходила в дом для оформления бумаг, в ее служебное авто ворвался молодой козел и совершил беспредел – сначала съел важные документы, которые были в машине, а потом еще и напал на полицейскую.

Женщина утверждает, что оставила дверь машины закрытой, хотя и не запертой. В рапорте, поданном после инцидента, помощница шерифа пояснила, что не заперла дверцу умышленно, поскольку опасалась нападения агрессивных собак владельцев дома. Каким образом рогатому удалось их открыть – не ясно, но когда помощница шерифа вернулась к авто, внутри уже орудовал вандал.

Выгнать козла из машины оказалось непростой задачей, а когда офицеру это наконец удалось, козел боднул соперницу, от чего та упала на землю. В результате инцидента никто не пострадал, чего не скажешь о важных документах.

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