Офіцеру довелось відчути на собі силу голодного цапа.

На каналі On Demand News з’явилось кумедне відео протиборства тварини та офіцера при виконанні, зняте на штатний відеореєстратор помічниці шерифа округу Дуглас у штаті Джорджія.

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Поки помічниця шерифа ходила до будинку для оформлення паперів, до її службового Dodge Charger вдерся молодий цап і вчинив беззаконня – спочатку з'їв важливі документи, що були в машині, а потім ще й напав на поліціянтку.

Жінка стверджує, що залишила двері машини зачиненими, хоча й не замкненими. У рапорті, поданому після інциденту, помічниця шерифа пояснила, що не замкнула дверцята навмисне, оскільки побоювалася нападу агресивних собак власників будинку. Яким чином рогатому вдалось їх відкрити – не ясно, та коли помічниця шерифа повернулась до авто, всередині вже орудував вандал.

Вигнати цапа з машини виявилось непростою задачею, а коли офіцеру це нарешті вдалось, цап буцнув суперницю, від чого та впала на землю. У результаті інциденту ніхто не постраждав, чого не скажеш про важливі документи.

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