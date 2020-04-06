Правительство закрыло многие пропускные пункты, которые до сих пор действовали на границах Украины.

В частности, перестанет работать переход Рава-Русская, один из самых популярных при пересечении границы с Польшей. А в Закарпатской области будет работать всего три контрольно-пропускных пункта "Ужгород", "Тиса" и "Дьяково".

Это предусмотрено распоряжением Кабинета Министров Украины № 288-р "О временном закрытии некоторых пунктов пропуска через государственную границу и пунктов контроля и прекращении в них пешеходного сообщения".

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В нем указано, какие пункты пропуска закрывают с 00.00 часов 7 апреля 2020 года. Также существует список по ограничению пешеходного пропуска на некоторых КП.

"Новая таможня" обновила интерактивную карту рабочих и закрытых пунктов пропуска.

Кроме того, в Украине другими правительственными документами временно закрыты пункты пропуска (пункты контроля) через государственную границу для международного пассажирского железнодорожного, воздушного, автомобильного (для автобусов) сообщения.

Напомним, что разрешено и что запрещено автомобилистам во время карантина.