Уряд закрив багато пропускних пунктів, які досі діяли на кордонах України.

Зокрема, перестане працювати перехід Рава-Руська, один з найбільш популярних при перетині кордону з Польщею. А в Закарпатській області буде працювати всього три контрольно-пропускних пункти “Ужгород”, “Тиса” та “Дяково”.

Це передбачено розпорядженням Кабінету Міністрів України № 288-р “Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю і припинення в них пішохідного сполучення”.

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В ній вказано, які пункти пропуску закривають з 00.00 год. 7 квітня 2020 року. Також існує список щодо обмеження пішохідного пропуску на деяких КП.

“Нова митниця” оновила інтерактивну карту робочих і закритих пунктів пропуску.

Крім того, в Україні іншими урядовими документами тимчасово закриті пункти пропуску (пункти контролю) через державний кордон для міжнародного пасажирського залізничного, повітряного, автомобільного (для автобусів) сполучення.

Нагадаємо, що дозволено і що заборонено автомобілістам під час карантину.