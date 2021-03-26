ПриватБанк запустил новую программу кредитования на все новые автомобили по сниженным кредитным ставкам.

Во время карантинов только частный транспорт работает без ограничений, поэтому покупка нового авто для путешествий становится наиболее здравой идеей.

Тем более, что начало 2021 года выдалось богатым на автомобильные премьеры. Официальные представители автоконцернов обещают привезти в Украину огромное количество автоновинок, которые только сходят с конвейеров. Среди них – как следующие версии популярных моделей (Nissan Juke и Hyundai Tucson, рестайлинг Volkswagen Tiguan), так и совершенно новые модели, которых раньше не было на рынке (электрический Audi e-tron GT или премиальный французский DS 4).

Новинки обычно стоят немного дороже прошлых версий, однако в этом поможет новая кредитная программа с пониженными кредитными ставками, которая начинает работать в ПриватБанке весной 2021 года. Она действует для всех без исключения новых легковых автомобилей.

Отныне будущему автовладельцу не надо разбираться среди десятков кредитных условий и ограничений различных банков, ведь ПриватБанк предлагает одну, простую, прозрачную и выгодную для заемщика программу – "Авто в кредит". Согласно ей, автомобиль сразу оформляется на нового владельца, и ему остается только радоваться новому автомобилю и не забывать вовремя платить одинаковую сумму ежемесячно – ведь погашение происходит по аннуитету. Возможно и досрочное погашение кредита без штрафных санкций.

ПриватБанк существенно снизил процентные ставки на автокредиты – они составляют от 0,01 до 8,9% годовых. Минимальный аванс – 20% от полной стоимости авто.

Например, если выбрать новенький Volkswagen Tiguan и сразу заплатить 50% его полной цены, то ежемесячный платеж в течение пяти лет составит всего 10 817 грн. Если же покупать хорошо известный кроссовер Renault Sandero Stepway и сразу же внести треть его стоимости, то платеж на 5 лет составит около 6200 грн в месяц. Точная сумма выплат будет зависеть от конкретного автомобиля и дилера. Ознакомиться с условиями подробнее, рассчитать ежемесячный платеж и реальную ставку по кредиту можно на сайте ПриватБанка в разделе "Авто в кредит".

Здесь создан удобный кредитный калькулятор, на котором надо выбрать стоимость авто, сумму первого взноса и срок кредитования. Калькулятор покажет ежемесячный платеж и все расходы по кредиту. Вскоре с отдельными дистрибьюторами новых авто будут действовать особые условия.

Покупка автомобиля в кредит именно в ПриватБанке сулит много преимуществ. Например, предварительное решение о согласии предоставления банком кредита можно получить за две минуты в отделении или на сайте Банка. После этого можно идти в любой автосалон и выбрать комплектацию нового авто. После оформления займа вся информация по выплатам и задолженности доступны в системе Приват24. Через нее, а также огромную сеть отделений или терминалов можно погашать задолженность.