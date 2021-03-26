ПриватБанк запустив нову програму кредитування на всі нові автомобілі за зниженими кредитними ставками.

Під час карантинів лише приватний транспорт працює без обмежень, тому купівля нового авто для подорожей стає найбільш здоровою ідеєю.

Тим більше, що початок 2021 року видався багатим на автомобільні прем'єри. Офіційні представники автоконцернів обіцяють привезти в Україну величезну кількість автоновинок, які тільки-но сходять з конвеєрів. Серед них – як наступні версії популярних моделей (Nissan Juke та Hyundai Tucson, рестайлінг Volkswagen Tiguan), так і абсолютно нові моделі, яких раніше не було не ринку (електричний Audi e-tron GT чи преміальний французький DS 4).

Новинки зазвичай коштують трохи дорожче минулий версій, однак цьому зарадить нова кредитна програма зі зниженими кредитними ставками, яка починає працювати в ПриватБанку навесні 2021 року. Вона діє для усіх без виключення нових легкових автомобілів.

Відтепер майбутньому автовласнику не треба розбиратись серед десятків кредитних умов та обмежень різних банків, адже ПриватБанк пропонує одну, просту, прозору та вигідну для позичальника програму – "Авто в кредит". Згідно з нею, автомобіль одразу оформляється на нового власника, і йому залишається лише радіти новому автомобілю та не забувати вчасно сплачувати однакову суму щомісяця – адже погашення відбувається за ануїтетом. Можливе і дострокове погашення кредиту без штрафних санкцій.

ПриватБанк суттєво знизив відсоткові ставки на автокредит – вони становлять від 0,01 до 8,9% річних. Мінімальний аванс – 20% від повної вартості авто.

Наприклад, якщо обрати новенький Volkswagen Tiguan та одразу заплатити 50% його повної ціни, то щомісячний платіж протягом п'яти років складе всього 10 817 грн. Якщо ж купувати добре відомий кросовер Renault Sandero Stepway та одразу ж внести третину його вартості, то платіж на 5 років становитиме близько 6 200 грн на місяць. Точна сума виплат буде залежати від конкретного автомобіля та дилера. Ознайомитися з умовами детальніше, розрахувати щомісячний платіж і реальну ставку за кредитом можна на сайті ПриватБанку у розділі “Авто в кредит”.

Тут створено зручний кредитний калькулятор, на якому треба вибрати вартість авто, суму першого внеску та строк кредитування. Калькулятор покаже щомісячний платіж та всі витрати за кредитом. Невдовзі з окремими дистриб'юторами нових авто будуть діяти особливі умови.

Купівля автомобіля в кредит саме в ПриватБанку має багато переваг. Наприклад, попереднє рішення про згоду надання банком кредиту можна отримати за дві хвилини в відділенні або на сайті Банку. Після цього можна йти в будь-який автосалон та обирати комплектацію нового авто. Після оформлення позики вся інформація з виплат та заборгованості доступні в системі Приват24. Через неї, а також величезну мережу відділень чи терміналів можна погашати заборгованість.