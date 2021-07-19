В начале сентября 2021 года выставка IAA состоится в Мюнхене, а осенью 2022 года готовится автошоу в Париже.

Осенние европейские автошоу, которые в докоронавирусную эпоху происходили через год (во Франкфурте и Париже), объявили о существенном изменении концепций. Автомобильная выставка, которая обычно проходила во Франкфурте, в этом году переехала в Мюнхен (Германия) и называется IAA Mobility. Зато парижское автошоу объединилось с выставкой Equip Auto и сформировали Парижскую автомобильную неделю.

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IAA в Мюнхене пройдет с 7 по 12 сентября 2021 года. Это будет выставка, платформа мобильности и диалоговый форум одновременно. Событие будет иметь следующие активности:

Саммит на выставочных площадках станет местом для презентаций брендов и продуктов, а также конференций для профессионалов.

на выставочных площадках станет местом для презентаций брендов и продуктов, а также конференций для профессионалов. Open Space превратит самые красивые города Мюнхена в форумы взаимодействия относительно концепций мобильности на будущее и этапов, которые демонстрируют новые технологии.

превратит самые красивые города Мюнхена в форумы взаимодействия относительно концепций мобильности на будущее и этапов, которые демонстрируют новые технологии. Blue Lane соединит центр города и выставку тестовой дорожкой, где будут испытывать перспективную мобильность.

Парижское автошоу пройдет с 17 по 23 октября 2022 года в том же месте, что и всегда – выставочном центре Paris Expo Porte de Versailles. Подробности о его формате будут известны позже.