На початку вересня 2021 року виставка IAA відбудеться у Мюнхені, а восени 2022 року готується автошоу в Парижі.

Осінні європейські автошоу, які в докоронавірусну епоху відбувались через рік (у Франкфурті та Парижі), оголосили про суттєву зміну концепцій. Автомобільна виставка, яка зазвичай проходила у Франкфурті, цьогоріч переїхала до Мюнхену (Німеччина) та має назву IAA Mobility. Натомість паризьке автошоу об'єдналось з виставкою Equip Auto та сформували Паризький автомобільний тиждень.

Також цікаво: Женевське автошоу планується навесні 2022 року

IAA у Мюнхені пройде з 7 по 12 вересня 2021 року. Це буде виставка, платформа мобільності та діалоговий форум водночас. Подія матиме такі активності:

Саміт на виставкових майданчиках стане місцем для презентацій брендів та продуктів, а також конференцій для професіоналів.

на виставкових майданчиках стане місцем для презентацій брендів та продуктів, а також конференцій для професіоналів. Open Space перетворить найкрасивіші міста Мюнхена на форуми взаємодії щодо концепцій мобільності на майбутнє та етапів, які демонструють нові технології.

перетворить найкрасивіші міста Мюнхена на форуми взаємодії щодо концепцій мобільності на майбутнє та етапів, які демонструють нові технології. Blue Lane з’єднає центр міста та виставку тестовою доріжкою, де будуть випробовувати перспективну мобільність.

Паризьке автошоу пройде з 17 по 23 жовтня 2022 року у тому ж місці, що й завжди – виставковому центрі Paris Expo Porte de Versailles. Подробиці про його формат будуть відомі пізніше.