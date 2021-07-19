На початку вересня 2021 року виставка IAA відбудеться у Мюнхені, а восени 2022 року готується автошоу в Парижі.
Осінні європейські автошоу, які в докоронавірусну епоху відбувались через рік (у Франкфурті та Парижі), оголосили про суттєву зміну концепцій. Автомобільна виставка, яка зазвичай проходила у Франкфурті, цьогоріч переїхала до Мюнхену (Німеччина) та має назву IAA Mobility. Натомість паризьке автошоу об'єдналось з виставкою Equip Auto та сформували Паризький автомобільний тиждень.
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IAA у Мюнхені пройде з 7 по 12 вересня 2021 року. Це буде виставка, платформа мобільності та діалоговий форум водночас. Подія матиме такі активності:
- Саміт на виставкових майданчиках стане місцем для презентацій брендів та продуктів, а також конференцій для професіоналів.
- Open Space перетворить найкрасивіші міста Мюнхена на форуми взаємодії щодо концепцій мобільності на майбутнє та етапів, які демонструють нові технології.
- Blue Lane з’єднає центр міста та виставку тестовою доріжкою, де будуть випробовувати перспективну мобільність.
Паризьке автошоу пройде з 17 по 23 жовтня 2022 року у тому ж місці, що й завжди – виставковому центрі Paris Expo Porte de Versailles. Подробиці про його формат будуть відомі пізніше.