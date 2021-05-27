Організатори оприлюднили нові дати та оновлену концепцію події.

Міжнародний автосалон у Женеві (GIMS) відкрив реєстрацію для учасників. Організатори повідомили, що подія відбудеться з 19 по 27 лютого 2022 року. За два дні до цього, 17 та 18 лютого, виставка відкриє свої двері для преси та фахівців. Ці дати дещо незвичні для Женевського автосалону, адже раніше він проводився на початку березня.

Якщо автосалон все-таки відбудеться (а через пандемію він "пропустив" два роки), то виставка стане 91-ою за переліком. Вона проводилась щорічно з паузами хіба що під час війни.

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Організатори обіцяють "захоплюючу еволюцію, яка суттєво відрізнятиметься від минулих виставок". Як саме – поки що залишається загадкою.

Генеральний директор GIMS Сандро Мескіта заявив: "Ми офіційно розпочинаємо організацію GIMS 2022. Ми з командою ледве дочекаємося, щоб відкрити нову концепцію для експонентів, а згодом - і для громадськості. Ми справді сподіваємося, що ситуація зі здоров'ям та відповідні політичні норми щодо Covid 19 дозволять нам реалізувати її".



Детальніше про концепцію наступного GIMS буде представлено найближчими тижнями.