Организаторы обнародовали новые даты и обновленную концепцию события.

Международный автосалон в Женеве (GIMS) открыл регистрацию для участников. Организаторы сообщили, что событие состоится с 19 по 27 февраля 2022 года. За два дня до этого, 17 и 18 февраля, выставка откроет свои двери для прессы и специалистов. Эти даты несколько непривычны для Женевского автосалона, ведь ранее он проводился в начале марта.

Если автосалон все-таки состоится (а из-за пандемии он "пропустил" два года), то выставка станет 91-й по счету. Она проводилась ежегодно с паузами разве что во время войны.

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Организаторы обещают "увлекательную эволюцию, которая будет существенно отличаться от прошлых выставок". Как именно – пока остается загадкой.

Генеральный директор GIMS Сандро Мескита заявил: "Мы официально начинаем организацию GIMS 2022. Мы с командой еле дождемся, чтобы открыть новую концепцию для экспонентов, а впоследствии - и для общественности. Мы действительно надеемся, что ситуация со здоровьем и соответствующие политические нормы относительно Covid 19 позволят нам реализовать ее".

Подробнее о концепции следующего GIMS будет представлено в ближайшие недели.