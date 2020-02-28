Новый спорткар австрийская компания представила в двух версиях: трековой GT2 и гражданской GTX.

Более 12 лет назад производитель мотоциклов KTM зашел на поле автопроизводителей с трековым спорткаром X-Bow. С тех пор автомобиль эволюционировал, и сегодня фирма предлагает уже четыре версии модели. А в этом году выведет на рынок его преемника.

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KTM X-Bow GTX, как и предшественник, имеет сверхлегкий карбоновый монокок и кузов из того же материала. Автомобиль оснащается спортивным мотором от Audi. Новинку приводит в движение 2,5-литровый TFSI с отдачей в 600 л. с. На каждую лошадиную силу мощности приходится меньше двух килограммов массы. Характеристики гоночной версии X-Bow GT2 будут коррелироваться, в зависимости от условий омологации.

Компания KTM уверяет, что станет третьим автопроизводителем, после Audi и Porsche, который предлагает гоночный автомобиль GT2 для серий SRO. Первые 20 экземпляров будут готовы в нынешнем году. Создатели спорткара надеются вывести боевой болид на трек в этом году осенью.

Фото: KTM X-Bow GTX/GT2 / KTM

Больше технических данных и цены австрийцы пообещали раскрыть позже. Пока же можно ориентироваться на цены конкурентов – Audi R8 LMS GT2 (338 000 евро) и Porsche 911 GT2 RS Clubsport (405 000 евро).

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