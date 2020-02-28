Новий спорткар австрійська компанія представила в двох версіях: трековій GT2 та цивільній GTX.

Більше 12 років тому виробник мотоциклів KTM зайшов на поле автовиробників із трековим спорткаром X-Bow. З тих пір автомобіль еволюціонував і сьогодні фірма пропонує вже чотири версії моделі. А цього року виведе на ринок його наступника.

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KTM X-Bow GTX, як і попередник, має надлегкий карбоновий монокок і кузов з того ж матеріалу. Автомобіль оснащується спортивним мотором від Audi. Новинку приводить у рух 2,5-літровий TFSI з віддачею у 600 к.с. На кожну кінську силу потужності приходиться менше двох кілограмів маси. Характеристики гоночної версії X-Bow GT2 будуть корелюватись, залежно від умов омологації.

Компанія KTM запевняє, що стане третім автовиробником, після Audi і Porsche, що пропонує гоночний автомобіль GT2 для серій SRO. Перші 20 примірників будуть готові в нинішньому році. Творці спорткара сподіваються вивести бойовий болід на трек восени цього року.

Фото: KTM X-Bow GTX/GT2 / KTM

Більше технічних даних і ціни австрійці пообіцяли розкрити пізніше. Поки ж орієнтуватися можна на ціни конкурентів – Audi R8 LMS GT2 (338 000 євро) та Porsche 911 GT2 RS Clubsport (405 000 євро).

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