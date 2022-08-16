После полномасштабного вторжения россии в Украину у некоторых народных депутатов из правящей партии обнаружили новые довольно дорогие автомобили.

Речь идет, например, о заместителе главы фракции “Слуга народа” в ВР Андрее Мотовиловце, который после вторжения рф начал пользоваться новой Audi Q7.

Читайте также: Депутаты хотят повысить штрафы за нарушение ПДД в 10 раз

У Ольги Василевской-Смаглюк (член фракции “Слуга народа”) обнаружили Jaguar, а нардеп Артем Дмитрук, которого исключили из “Слуги народа” (ныне член депутатской группы “Восстановление Украины”), пересел на новую Audi А8.

Audi Мотовиловца оформлена в мае 2022-го года. Цены на подобные машины стартуют от 80 тысяч долларов. По словам нардепа, это авто его брата, который дал ему попользоваться элитной машиной.

Журналисты ранее отмечали, что в Instagram нардеп выставлял фото и сториз с разными машинами, однако пользование ими не было отражено в официальных документах. Дмитрук тогда объяснял, что только брал эти машины у друзей или вообще – это было такси.

Василевская-Смаглюк начала пользоваться Jaguar 2018-го года выпуска. Цена автомобиля на вторичном рынке от 50 тысяч долларов. Автомобиль записан на брата депутата и приобретен им еще в 2021-м году. В комментарии журналистам Василевская-Смаглюк пояснила, что пересела на Jaguar, чтобы сэкономить, ведь это авто – электрокар.

Сейчас из-за военного положения чиновники, в том числе и депутаты, имеют право не подавать декларации, а доступ к реестру уже поданных деклараций закрыт из-за “мер безопасности”.