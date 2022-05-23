Обычно полицейские работают парами и довольно часто происходят случаи, когда водителя останавливает один, а постановление оформляет другой. Такая ситуация является противоправной и составленное в таких обстоятельствах постановление подлежит отмене.

На практике все встречались со случаями, когда остановку автомобиля производит один инспектор. Далее этот инспектор представляется, сообщает водителю его нарушения, разъясняет его права и после этого отлучается в свой служебный автомобиль.

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Через некоторое время инспектор возвращается и вручает водителю постановление о штрафе. Однако, получая постановление, водитель замечает, что в постановлении указаны данные совсем другого инспектора. На вопрос водителя почему постановление вынес другой инспектор, работник полиции отвечает, что это не нарушение.

В одном из таких случаев водитель обжаловал вынесенное таким образом решение. В иске водитель подчеркивал, что вынесение постановления другим должностным лицом, чем то, которое проводило рассмотрение дела является противоправным.

Судя по аргументам водителя, суд решил исследовать, как все же должно проводиться рассмотрение дела. Суд выяснил, что согласно 3 Разделу III п. 9 Инструкции по оформлению полицейскими материалов об административных правонарушениях, утвержденной приказом МВД 07.11.2015 №1395, “Рассмотрение дела начинается с представления полицейского, который рассматривает это дело. Полицейский, рассматривающий дело, объявляет, какое дело подлежит рассмотрению, кто привлекается к ответственности, разъясняет лицам, участвующим в рассмотрении дела, их права и обязанности. После этого объявляется протокол об административном правонарушении (если составление протокола предусматривается КУоАП), заслушиваются лица, участвующие в рассмотрении дела, исследуются доказательства и решаются ходатайства”.

В то же время, судом пересмотрена видеозапись с места остановки, на которой рассмотрение дела об административном правонарушении в отношении водителя осуществлял один инспектор.

Другой инспектор, который вынес обжалованное постановление, не рассматривал дело об административном правонарушении и не вручал водителю постановление по делу об административном правонарушении.

Таким образом, суд пришел к выводу о нарушении работниками полиции процедуры рассмотрения дела об административном правонарушении. Поскольку обжалуемое постановление принято неуполномоченным лицом (Дело №686/9032/21).

Только на этом основании суд признал штраф полиции незаконным и отменил его.

Следовательно, выносить постановление может только инспектор, который проводил рассмотрение дела. Если постановление вынес инспектор, не проводивший рассмотрение дела, такое постановление является противоправным и подлежит отмене.