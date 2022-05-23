Комплексы автоматического измерения веса грузовиков снова начинают фиксировать перегрузки и штрафовать с 23 мая.

До 23 мая комплексы измерений движения работали в тестовом режиме, штрафы не выписывались.

С 23 мая за превышение габаритно-весовых норм предусмотрены штрафные санкции:

от 5% до 10 % – 8 500 грн;

от 10% до 20 % – 17 000 грн;

от 20% до 30 % – 34 000 грн;

более 30% установленной нормы – 51 000 грн.

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Если перевозчику необходимо перевезти негабаритный груз или такой, что превышает весовые нормы, ему необходимо обратиться за оформлением специального разрешения. Их оформляют в Центрах предоставления административных услуг или отделах безопасности дорожного движения департаментов Патрульной полиции, представительствах Укравтодора.

Это европейские стандарты по габаритно-весовым ограничениям.

С максимальными значениями параметров транспортных средств можно ознакомиться по ссылке.