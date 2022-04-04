Министерство инфраструктуры упрощает правила выдачи разрешений на международные автомобильные перевозки.

Учитывая закрытие транзита по территории Беларуси и России, а также увеличение количества грузовых перевозок автомобильным транспортом, с 4 апреля 2022 года снят или подкорректирован ряд ограничений, в частности:

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увеличен срок действий электронной заявки на получение разрешений с 7 до 10 дней;

увеличено до 5 разрешений всех видов Республики Польша на одно транспортное средство с апреля по май;

увеличен до 2-х разрешений всех видов Чешской республики на один месяц на транспортное средство с полной массой до 10 т;

к моменту принятия решения, Румынию по транзитному проезду по ее территории без разрешений, было принято решение оформлять разрешения ОЧЕС тем автомобильным перевозчикам, которые выполняют перевозки в Грузию, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан на транспортные средства экологического стандарта Евро-3 и выше;

сняты ограничения для поездок по территории Сербии (к перевозкам допущены ТС, вес которых менее 10 т).

Кроме того, с начала войны Министерство инфраструктуры ведет системные переговоры со странами партнерами по отмене разрешительной системы на период военного положения.

По состоянию на 4 апреля достигнута договоренность об отмене двусторонних и транзитных разрешений на перевозку по территории семи стран Европейского Союза, в частности из Болгарии, Венгрии, Италии, Дании, Латвии, Литвы, Эстонии, а также по территории Грузии и Турции. Согласие на транзитные перевозки без разрешений предоставила и Словакия.

Также отлажен механизм свободного проезда всех гуманитарных грузов с Молдовой, Румынией, Словенией, Австрией, Чехией, Польшей, Германией, Нидерландами и Литвой.