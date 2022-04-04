Міністерство інфраструктури спрощує правила видачі дозволів на міжнародні автомобільні перевезення.

З огляду на закриття транзиту територією Білорусі та Росії, а також збільшення кількості вантажних перевезень автомобільним транспортом, з 4 квітня 2022 року знято або підкориговано низку обмежень, зокрема:

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збільшено термін дій електронної заявки на отримання дозволів з 7 до 10 днів;

збільшено до 5 дозволів усіх видів Республіки Польща на один транспортний засіб з квітня по травень;

збільшено до 2-х дозволів усіх видів Чеської республіки на один місяць на транспортний засіб з повною масою до 10 т;

до моменту прийняття рішення Румунію щодо транзитного проїзду її територією без дозволів було прийнято рішення оформлювати дозволи ОЧЕС тим автомобільним перевізникам, які виконують перевезення до Грузії, Азербайджану, Казахстану, Узбекистану на транспортні засоби екологічного стандарту Євро-3 та вище;

знято обмеження для поїздок територією Сербії (до перевезень допущено ТЗ, вага яких менш ніж 10 т).

Окрім того, з початку війни Міністерство інфраструктури веде системні переговори з країнами партнерами щодо скасування дозвільної системи на період воєнного стану.

Станом на 4 квітня досягнуто домовленості про скасування двосторонніх та транзитних дозволів на перевезення територією семи країн Європейського Союзу, зокрема з Болгарії, Угорщини, Італії, Данії, Латвії, Литви, Естонії, а також територією Грузії та Туреччини. Згоду на транзитні перевезення без дозволів надала і Словаччина.

Також налагоджений механізм вільного проїзду усім гуманітарним вантажам з Молдовою, Румунією, Словенією, Австрією, Чехією, Польщею, Німеччиною, Нідерландами та Литвою.