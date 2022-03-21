Центр протидії дезінформації при РНБО України застерігає про появу небезпечних вакансій на українських сайтах з пошуку роботи.

З 19 березня зафіксовано стрімкий зріст пропозицій для далекобійників, також встановлено зв'язок рекрутингу українців для здійснення військових наказів РФ.

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Оскільки росіяни мають проблеми з перевезенням небезпечних вантажів в Україні, погано знають її місцевість та при цьому планують подальше просування, вони вирішили залучати для перевезень українців. Після згоди на вакансію, можливе потрапляння у заручники та примус до виконання злочинів.

Ознаки небезпечних вакансій: робота на лінії РФ – Україна; в Білорусі; на лінії Білорусь – Україна; робота в Грузії, Вірменії.

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