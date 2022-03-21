Ціни на нові легкові автомобілі в Росії за місяць з моменту "визнання незалежності ДНР та ЛНР" та наступного початку війни в Україні зросли на 50-60%.

Про це розповіли опитані російським виданням "Відомостями" автодилери. Хоча 83% легковиків місцевого складання, у них, як і раніше, велика частка зарубіжних комплектуючих, які закуповуються за валюту.

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Вартість нових автомобілів буде проіндексована з урахуванням збільшення курсів валют після того, як вони стабілізуються, каже заступник гендиректора з продажу нових автомобілів "Авілон" Олексій Стариков. За його оцінкою, сукупне зростання цін сягне 50%.

Генеральний директор ДК "Автоdom" Андрій Ольховський каже, що за останній місяць ціни зросли на 60-70%. З них зростання на стороні імпортера (так звана рекомендована роздрібна ціна) склало близько 40%, решта – дилерська націнка. Зміна вартості в основному відбувалася на початку і в середині березня і була однією з найістотніших за останні роки.

Багато хто з великих гравців автомобільної індустрії заявив про зупинення поставок. Volkswagen Group Rus (заводи в Калузькій області та Нижньому Новгороді), Renault (завод у Москві), Mercedes (Підмосков'я), BMW (Калінінград), Hyundai, Toyota, Nissan (усі три бренди робляться в Санкт-Петербурзі) та “Соллерс Форд” (Єлабуга) призупинили випуск машин у Росії.

Серед імпортерів, що припинили ввезення машин, - Audi, Porsche, General Motors (Chevrolet та Cadillac), Jaguar Land Rover, Lexus, Volvo, Honda та ін.