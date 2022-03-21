Цены на новые легковые автомобили в России за месяц с момента признания независимости ДНР и ЛНР и последующего начала войны в Украине выросли на 50-60%.

Об этом рассказали опрошенные российским изданием "Ведомости" автодилеры. Хотя 83% легковушек местной сборки, у них по-прежнему большая доля закупаемых за валюту зарубежных комплектующих.

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Стоимость новых автомобилей будет проиндексирована с учетом увеличения курсов валют после стабилизации, говорит заместитель гендиректора по продаже новых автомобилей "Авилон" Алексей Стариков. По его оценке, совокупный рост цен достигнет 50%.

Генеральный директор ДК "Автоdom" Андрей Ольховский говорит, что за последний месяц цены выросли на 60-70%. Из них рост на стороне импортера (так называемая рекомендованная розничная цена) составил около 40%, остальные – дилерская наценка. Изменение стоимости в основном происходило в начале и середине марта и было одним из самых существенных за последние годы.

Многие из крупных игроков автомобильной индустрии заявили о приостановлении поставок. Volkswagen Group Rus (заводы в Калужской области и Нижнем Новгороде), Renault (завод в Москве), Mercedes (Подмосковье), BMW (Калининград), Hyundai, Toyota, Nissan (все три бренда производятся в Санкт-Петербурге) и Соллерс Форд” (Елабуга) приостановили выпуск машин в России.

Среди импортеров, которые остановили ввоз машин – Audi, Porsche, General Motors (Chevrolet и Cadillac), Jaguar Land Rover, Lexus, Volvo, Honda и другие.