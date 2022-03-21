Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предостерегает о появлении опасных вакансий на украинских сайтах по поиску работы.

С 19 марта зафиксирован стремительный рост предложений для дальнобойщиков, также установлена ​​связь рекрутинга украинцев для военных приказов РФ.

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Поскольку у россиян есть проблемы с перевозкой опасных грузов в Украине, плохо знают ее местность и при этом планируют дальнейшее продвижение, они решили привлекать для перевозок украинцев. После согласия на вакансию возможно попадание в заложники и принуждение к исполнению преступлений.

Признаки опасных вакансий: работа на линии РФ – Украина; в Белоруссии; на линии Беларусь – Украина; работа в Грузии, Армении.

Требования: