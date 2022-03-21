Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предостерегает о появлении опасных вакансий на украинских сайтах по поиску работы.
С 19 марта зафиксирован стремительный рост предложений для дальнобойщиков, также установлена связь рекрутинга украинцев для военных приказов РФ.
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Поскольку у россиян есть проблемы с перевозкой опасных грузов в Украине, плохо знают ее местность и при этом планируют дальнейшее продвижение, они решили привлекать для перевозок украинцев. После согласия на вакансию возможно попадание в заложники и принуждение к исполнению преступлений.
Признаки опасных вакансий: работа на линии РФ – Украина; в Белоруссии; на линии Беларусь – Украина; работа в Грузии, Армении.
Требования:
- Опыт работы на цистернах/бензовозах (для снабжения горючего войскам РФ).
- Опыт работы на рефрижераторах (предположительно для перевозки тел погибших).
- Знание дорог в некоторых областях Украины.