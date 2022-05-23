Комплекси автоматичного вимірювання ваги вантажівок знову починають фіксувати перевантаження та штрафувати з 23 травня.

До 23 травня комплекси вимірювань руху працювали в тестовому режимі, штрафи не виписувались.

З 23 травня за перевищення габаритно-вагових норм передбачені штрафні санкції:

від 5% до 10 % – 8 500 грн;

від 10% до 20 % – 17 000 грн;

від 20% до 30 % – 34 000 грн;

більше 30% встановленої норми – 51 000 грн.

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Якщо перевізнику необідно перевезти негабаритний вантаж або такий, що перевищує вагові норми, йому необхідно звернутися за оформленням спеціального дозволу. Їз оформляють в Центрах надання адміністративних послуг, або відділах безпеки дорожнього руху департаментів Патрульної поліції, представництвах Укравтодору.

Це європейські стандарти щодо габаритно-вагових обмежень.

З максимальними значеннями параметрів транспортних засобів можна ознайомитися за посиланням.